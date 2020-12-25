Sahibini bekleyen köpek, adliye kapısından ayrılmadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 'Boncuk' adı verilen bir köpeğin, Adalet Sarayı´nın önünde sahibini beklediği anlar ilginç görüntüye sahne oldu.
Çorum´da yaşayan Erol Taş, yanından hiç ayrılmayan köpeği Boncuk´la birlikte Çorum Adalet Sarayı´na geldi. Köpeğini, bina önünde bırakarak içerideki evrak işini çözen Taş, 5 yıldır köpeğin kendisiyle yaşadığını söyledi. Her yere `Boncuk´ adını verdiği köpeğinin de geldiğini söyleyen Erol Taş, "Yaklaşık bir saat içeride işim vardı. Boncuk´u adliye binasına alabilmem mümkün değil. Nereye gidersem gideyim; işim bitene kadar kapının önünde hiçbir yere ayrılmadan bekler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-12-25 16:05:01
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