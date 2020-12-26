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Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

İHA

Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe merkezindeki bazı okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Geçtiğimiz aylarda Osmancık ilçe merkezinde bulunan bazı okullarda deprem güçlendirme çalışmaları başlatılmıştı. İlçe kaymakamı Ayhan Akpay, Koyun Baba İlkokulu, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana binasında ve Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam eden ve 3 ay sürmesi öngörülen deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Akpay, çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve yetkililerden bilgi aldı.

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