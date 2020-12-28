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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu’da 2020 yılında 555 kişi vefat etti

İHA

Sungurlu’da 2020 yılında 555 kişi vefat etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2020 yılında ilçede 555 kişinin vefat ettiği bildirdi.
Başkan Şahiner, yıl içerisinde Sarıtepe ve Karşıyaka Mezarlıkları’nda defin işlemlerinde her hangi bir problem yaşanmadığına dikkat çekti.
Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren cenaze hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet vererek vatandaşlarımızın acılarına ortak olduğunu belirten Başkan Şahiner, cenaze hizmetinin belediyenin asli görevleri arasında olduğunu, bu nedenle hizmet noktasında çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi.
Başkan Şahiner, "Belediyemiz cenaze yakınlarına taziye paketi, kefen takımı, cenazenin yıkanması, mezar yerinin kazılması, cenaze nakil işlemleri, cenaze yakınlarının ve cemaatinin mezarlığa götürülmesi için araç tahsis ederek ve birçok hizmeti tamamen ücretsiz olarak veriyor." dedi.
2020 yılı içerisinde ilçede 555 cenazeye ücretsiz hizmet sunduğunu belirten Şahiner, "Sungurlu Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri, tatil günleri de dahil vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Cenaze yakınları Alo 188 hattını veya 3118993 3112118 cenaze hizmetlerini arayarak cenaze işlemlerini gerçekleştirebilirler. Belediyemiz cenaze ve diğer hizmetleriyle vatandaşa hizmet sunmayı sonuna kadar sürdürecektir. Vatandaşımızın iyi gününde de, kötü gününde de yanındayız" ifadelerini kullandı.

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