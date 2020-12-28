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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da 2 bin 448 hektar arazi toplulaştırıldı

İHA

Çorum’da 2 bin 448 hektar arazi toplulaştırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çorum’da 2020 yılında 3 adet projede toplam 42 bin 205 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 bin 448 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Yıldız, devam eden çalışmalarla 24 bin 485 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Ayrıca çalışmalar kapsamında sınırların düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan Yıldız, “Ankara, Bolu, Çorum illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 20 bin 101 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 105 bin 485 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor” dedi.
Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevler düştüğünün altını çizen Yıldız, “DSİ olarak bizlere düşen görev ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme gibi diğer alt yapı işlemlerinin birlikte düşünülmesi gerektiğini dile getiren Yıldız, 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini hatırlattı.
“2020 sonu itibari ile ülke genelinde 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak”
DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.
Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkat çeken Yıldız, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığını vurguladı.
Yıldız, son olarak şunları kaydetti;
“Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.”

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