Çorum'da, taş ocağı planlanan alana çam fidanları diktiler



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, merkeze bağlı Palabıyık ve Elmalı köyleri arasında taş ocağı kurulması planlanan araziye, bölge halkı tarafından çam fidanları dikildi.

Palabıyık ve Elmalı köyleri arasında bulunan arazide bir firma, bölgede 4'üncü taş ocağının kurulması için çalışma başlattı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun alınmasının ardından arazide çalışmalara başlandı. Köylüler de arazide toplanarak, taş ocağı istemediklerini açıkladı. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar ile alana gelen köylüler, araziye çam fidanı dikip, ocağın yapımının durdurulmasını istedi.

Taş ocağı ruhsatının birçok etmen göz ardı edilerek, hazırlandığını savunan Yaşar Erten, "Pek çok raporda saha incelemesi ve yer tespitlerinin yapılmadığı görülmektedir. Taş ocağının faaliyete geçmesi halinde etrafında bulunan köylerdeki tavukçuluk tesisleri, hayvancılık ve tarım önemli ölçüde yapılamayacak duruma gelecektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-12-30 15:39:40



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