Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyeri, kahvehane, market, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokanta, kafeterya, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılan denetim, Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara korona virüs kapsamında uyulması gereken kurallar ile sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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