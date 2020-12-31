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Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı Dumandan etkilenen baba kız hastaneye sevk edildi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat olay yerine gelerek bilgi aldı

İHA

Sobadan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı Dumandan etkilenen baba kız hastaneye sevk edildi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat olay yerine gelerek bilgi aldı

Çorum'da sabaha karşı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen babakız ölümden döndü.
İddialara göre, Kunduzhan mahallesi Çiriş 3. sokakta bulunan Çetin Ruhi Karaçam (70) ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen baba ile kızı Sevda Karacam (35) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Sevda Karaçam’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Başkan Yardımcısı Yağbat olay yerine geldi
Yangının duyulmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat olay yerine gelerek bilgi aldı.
Sabah saatlerinde gelen ihbarın ardından hem merkez hemde sanayi müfrezesinden ekiplerin belirtilen adrese yönlendirildiğini belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, “Ekiplerimiz kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerimiz yangının çıkış nedenini araştırıyor. Bir baba ile kızının içeride olduğunun öğrenilmesi üzerine ekiplerimiz içeri girerek baba ve kızını evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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