Sungurlu’da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sungurlu’da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Sungurlu’da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sungurlu en sakin günlerini yaşadı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

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