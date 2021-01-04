Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum´a getirildi (3)

7 AYLIK EŞE GÖZYAŞLI VEDA
Somali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu için memleketi Çorum´un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye bombalı saldırıda oğlunu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu ile Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında evlendiği İrem Aydoğdu ve yakınları katıldı. Cenazede acılı aile, taziyeleri kabul ederken, İrem Aydoğdu da uzun süre gözyaşı döktü. Selami Aydoğdu'nun cenazesi, salgın tedbirlerine uygun kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum
2021-01-04 13:13:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.