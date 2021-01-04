Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum´a getirildi (4)

ERDİNÇ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ, AİLESİ TERÖRÜ LANETLEDİ
Somali'deki Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç için memleketi Çorum´un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Genç'in ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni, salgın tedbirleri kapsamında yapıldı. Cenazede gözyaşı döken aile, taziyeleri kabul ederken, terörü de lanetledi. Erdinç Genç'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum / Ortaköy Hüseyin KALAY
2021-01-04 14:48:28
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