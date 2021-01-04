Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (2)



ASLIHAN'IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Çorum´da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal tarafından tartışma sonucu boğularak, öldürülen Aslıhan Dal'ın ailesi, açıklama yaptı. Dal'ın yeğeni Ezginur Bilan, yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyleyerek, "Bugün Ankara Mamak´ta bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü. Artık caydırıcı cezaların çıkmasını istiyoruz ki kadınların kanı yerde kalmasın. O katillerin en büyük cezaları almasını istiyoruz. İnşallah hapislerden çıkamaz, çürürler" dedi.

Aslıhan Dal´ın yakını Tuğçe Döngel de 3 çocuğun öksüz kaldığını belirterek, "Daha ne kadar yaşayacağız bu ölümleri? O çocuklar annesiz kaldı, şimdi kim bakacak onlara? En ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kadın Meclisi adına konuşan Gülhan Eke ise Aslıhan Dal´ın ailesi ve çocuklarının her daim yanında olacaklarını dile getirerek, "Kadın Meclisleri olarak tek bir kadın cinayeti olmayana dek adliyelerde, meydanlarda, her daim yanlarında olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-01-04 15:43:14



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