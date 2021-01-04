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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da cinsel içerikli ürün operasyonu

İHA

Çorum’da cinsel içerikli ürün operasyonu

Çorum’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile 1 adet tabanca ve 14 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından il merkezinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda iki şüpheli şahsın araçları ile bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 14 adet çeşitli marka ve ebatlara gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 adet fişek ve 3.127 adet gıda bazlı gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunun 5067. maddesi gereğince cinsel içerikli emtia bulundurmak ve 6136. maddesi gereğince olaylarla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar haklarında adli işlemlere başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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