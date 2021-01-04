Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, `hatırlamıyorum´ dedi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Çorum´da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal, tarafından boğularak öldürülen Aslıhan Dal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede namazı kıldıran din görevlisi, yaptığı konuşmada "Bacımızı cinayete kurban verdik. Kur'an-ı Kerim´de öyle bir ayet var ki; Cenabı Allah, 'bir insanı katleden bir insana zulüm eden kişi ebedi cehennemlik' diyor. Bir insanı öldürmüş gibi değil tüm kainatı öldürmüş gibi vebale giriyor. Ama bir insanı da kurtarırsa, yardım ederse onun mükafatı cennette. Güzel şehrimizin cinayetlerle anılmasını istemeyiz. Allah yakınlarına sabır versin" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-04 17:06:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.