Meteorolojik verilere göre olağanüstü kuraklığın yaşandığı Çorum’da belediye halkın içme suyu yaşamaması için harekete geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanan kuraklığı haritaya döktü. Haritada Çorum olağanüstü kuraklığın yaşandığı iller arasında yer alırken, kente içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de önemli oranda düşüş yaşandı.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen kentte barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düşmesiyle Çorum Belediyesi, gerek kuyulardaki, gerek içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda ki suların en etkin en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız verdi.

Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan köyünde 6 kuyu daha açarak kuyu sayısını 15'e yükselten Çorum Belediyesi, Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu Yenihayat Barajı isale hattı ile buluşturarak devreye aldı. Gelecekte su sorunu yaşanmaması için güçlü bir alt ve üst yapı projelerine imza atmaya hazırlanan belediye, başta Koçhisar İsale Hattı projesi olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yenihayat Barajı isale hattındaki çalışmaları yerince inceleyerek, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Alper Zahir’den bilgi aldı.



“Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz”

İncelemelerin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir kuraklık karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek, özellikle Türkiye’de son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsiminin yaşandığının altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 aylık dönemi kapsayan kuraklık haritasına bakıldığında tablonun iç açıcı olmadığına vurgu yapan Başkan Aşgın, “Çorum’da olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Çorum’un da içerisinde bulunduğu bölgemizde tarihi bir kuraklık yaşıyoruz. Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kuraklık haritasına baktığımızda Çorum maalesef siyah görünüyor. Geçmişten bugüne içme suyu noktasında şehrimizde güzel çalışmalar yapılmış. Şehrimiz son yıllarda su sıkıntısı yaşamadı. Bundan sonra da su sıkıntısı yaşamaması için ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.



“Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var”

Şehrin içme suyu ihtiyacını farklı kaynaklardan temin ettiklerini anlatan Aşgın, “İçme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 barajımız var. Şehrin içme suyunu Yenihayat ve Hatap barajından karşılıyoruz. Aynı zamanda 5 tane su alma, 3 tane de kaynak suyu alma bölgemiz var. Bu alandan da yıllık 10 milyon TL elektrik harcamasını göze alarak sularımızı halkımıza ulaştırıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var. Hatap barajımızın 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulurken şuanda 2 milyon metreküplük suyumuz var. Doluluk oranı da yüzde 18 seviyesinde. Yenihayat barajımız 25 milyon 363 bin metreküp rezervi varken barajımızda 3 milyon 150 bin metreküplük bir rezervimiz var. Doluluk oranı yüzde 12. Bu rakam çok düşük bir rakam. Çomar Barajı’nı da dahil ettiğimizde bütün barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 20’ye olarak gözüküyor. Şehrimizin suyu çok bol değil. Suyu öncelikli olarak tasarruflu kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı.



“Su problemi yaşatmıyoruz, saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyumuzu devreye aldık”

Çorum halkına su problemi yaşatmadıklarını, Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu devreye aldıklarını açıklayan Aşgın, “Su sorununu çözmek adına merhum Belediye Başkanımız Arif Ersoy döneminden bugüne gelen güzel çalışmalar var. Pınarbaşı köyünden ciddi anlamda su alıyoruz. Eskice, Konaklı ve Kuşsaray köylerindeki terfi istasyonlarıyla şehrimize suyumuzu getiriyoruz. Halkımıza su problemi yaşatmıyoruz. 2018 yılında da yeni su kaynakları temin noktasında Tarhan köyünde yapılan incelemeler sonucu orada iyi bir rezervin olduğu tespit ettik ve 6 tane kuyu açtık. Şu an yaptığımız kuyuların ara isale hatlarının tamamlanmasıyla Yenihayat Barajından gelen çelik isale hattımızla buluşturarak suyu şehre taşıyoruz. Özel vanalarımızla suyun basıncını ayarlayarak hem barajdan hem de Tarhan köyünden su alabileceğiz. İlk etapta 6 tane kuyumuzun 2 tanesini aktif hale getiriyoruz. Bugün itibariyle şehrimize buradan saniyede 100 litre suyu Tarhan’dan taşıyoruz. Su probleminin çözülmesi bakımından çok önemli bir unsuru ivedi bir şekilde aldığımız kararla uygulamasını yapıyoruz. Öyle görünüyor ki bizim yaz da dahil olmak üzere içme suyu noktasında bir sıkıntımız olmayacak. Ama bu bizim çokta rahat olduğumuzu gösteren bir durum değil. Çok büyük çabalarla, çok büyük emeklerle, çok büyük maliyetlerle halkımızı suyla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizden suyumuzu israf etmeden, tasarruflu bir şekilde kullanmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Koçhisar isale hattının tamamlanması hayati bir öneme haiz”

Koçhisar isale hattının tamamlanması Çorum’un su ihtiyacı bakımından çok hayati bir öneme haiz olduğunu kaydeden Aşgın, “Özellikle Koçhisar isale hattının tamamlanması şehrimizin su ihtiyacı bakımından çok hayati bir öneme haiz. Projenin hayata geçmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım Bakanlığımıza, DSİ yetkililerimize, valimize, milletvekillerimize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Koçhisar Barajı isale hattımız için ilk başta 1 Milyon TL olan ödenek, 40 Milyon TL’ye çıkarıldı. Bu ödeme müteahhite yapıldı ve şu an itibariyle 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometresinde borular döşendi. Bu çok önemli ve hızla yapılan bir çalışma. İnşallah 2021 yılında Koçhisar İsale Hattını tamamlayarak, arıtmaya oradaki suyu getirerek hemşehrilerimizin uzun yıllara sari olmak üzere bir daha su problemi yaşamayacağı bir noktaya şehrimizi hep beraber taşımış olacağız” diye konuştu.



“Önümüzdeki 3 yılda suya 400 milyon liralık yatırım yapacağız”

3 yıl içerisinde suya 400 milyon liralık yatırım yapacaklarını açıklayan Aşgın, son olarak şunları kaydetti:

“Çorum Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde 400 Milyon TL yatırım yapacağız. Amacımız yatırımlarla birlikte su sorununu köklü olarak çözüme kavuşturmak. Bu anlamda da Koçhisar İsale Hattı ve ilaveleri 130 Milyon TL, yeni içme suyu arıtma tesisleri için 60 Milyon TL, Koçhisar İsale Hattı üzerine yapılacak HES Projeleri için 10 Milyon TL, şehir içerisinde eskiyen boruların yeni borularla değiştirilmesi için 70 Milyon TL, yeni yapılacak Atık Su Arıtma Tesisi için 130 Milyon TL’lik yatırım yapılacak. Hemşehrilerimizin kullanacağı temiz içme suyundan kullanma suyundan atık su arıtmaya kadar önümüzdeki 3 yıl içerisinde belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek 400 Milyon TL’ye yakın bir yatırımla en hayati ehemmiyete sahip su problemini çözmüş olacağız. Kararlılıkla bu yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.”

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