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Çorum’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’ye düştü Son yılların en kurak sonbaharı yaşandı

İHA

Çorum’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’ye düştü Son yılların en kurak sonbaharı yaşandı

Çorum'da tarihin en ciddi kuraklığı yaşanırken, barajlardaki doluluk oranının da yüzde 20'lere düştüğü bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanan kuraklığı haritaya döktü. Haritada Çorum olağanüstü kuraklığın yaşandığı iller arasında yer alırken, kente içme suyu sağlayan barajlardaki rezervlerde de önemli oranda düşüş yaşandı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekerek, özellikle Türkiye’de son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsiminin yaşandığının altını çizdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 aylık dönemi kapsayan kuraklık haritasına bakıldığında tablonun iç açıcı olmadığına vurgu yapan Başkan Aşgın, "Çorum’da olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Çorum’un da içerisinde bulunduğu bölgemizde tarihi bir kuraklık yaşıyoruz. Son 95 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kuraklık haritasına baktığımızda Çorum maalesef siyah görünüyor. Bundan sonra da su sıkıntısı yaşanmaması için ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.
Şehrin içme suyu ihtiyacını farklı kaynaklardan temin ettiklerini anlatan Aşgın, “İçme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 barajımız var. Şehrin içme suyunu Yenihayat ve Hatap barajından karşılıyoruz. Aynı zamanda 5 tane su alma, 3 tane de kaynak suyu alma bölgemiz var. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında da ciddi azalma var. Hatap Barajımızın 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulunurken, şu anda 2 milyon metreküplük suyumuz var. Doluluk oranı da yüzde 18 seviyesinde. Yenihayat Barajımız 25 milyon 363 bin metreküp rezervi varken, barajımızda 3 milyon 150 bin metreküplük bir rezervimiz var. Doluluk oranı yüzde 12. Bu rakam çok düşük bir rakam. Çomar Barajı’nı da dahil ettiğimizde bütün barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 20 olarak gözüküyor. Şehrimizin suyu çok bol değil. Suyu öncelikli olarak tasarruflu kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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