Çorum'da 2020 yılında 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da 2020 yılında 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi

İHA

Çorum'da 2020 yılında 759 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Çorum Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde 2020 yılında 759 Ton 508 Kg tıbbi atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edildi.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı düşünülerek il genelindeki 215 noktada bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan atıklar Çorum Belediyesine ait lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ederek insan ve çevreye zararsız hale getiriliyor.
Tıbbi atıkların yüksek oranda risk taşıdığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tıbbi atıklar hassasiyetle bertaraf edilmesi gereken önemli bir atık grubu. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önemi daha da artmış durumda. Halk sağlığını ve çevreyi korumak için pandemi hastanesi ve karantina yurtları başta olmak üzere il genelinde toplam 215 sağlık kurum ve kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyoruz. Aralarında virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu atıklar, özel tedbirlerle toplanarak Çorum Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getiriliyor. Radyoaktif atık kontrolünden sonra yüksek basınçlı makinelerde sterilizasyon işlemine tabi tutulan atıklar çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız atıklara dönüştürülüyor ve düzenli depolama sahasında bertaraf ediliyor. 2020 yılında 759 bin 508 kg tıbbi atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edildi” dedi.

Üst düzey hijyen kuralları uygulanıyor
Tıbbi atıkların bertarafı esnasında çalışan personellerin enfeksiyon kapmaması için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının titizlikle uygulandığına belirten Başkan Aşgın, “Personelimiz hijyen konularına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda koronavirüs önlemleri kapsamında taşıma ve bertaraf aşamalarında çalışan personelimiz eldiven, siperlik yüz koruyucu ekipman, tek kullanımlık tulum elbise gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıyor. Görevli personel günlük olarak iş elbiselerini yenileri ile değiştiriyor” dedi ve tıbbi atık naklinden sonra atık taşıma aracı ve tıbbi atıkların taşındığı konteynırların da dezenfektan ile yıkama ünitesinde temizlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore edildi Yapımı 1600’lü yıllara dayanan 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuştu Tarihi cami el yapımı minaresiyle dikkat çekiyor Vali Mustafa Çiftçi; “Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur’an sesi kıyamete kadar eksilmesin”
YEREL HABERLER Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy Camii restore ...
Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılan otopside 4 ayağı kopmuş kedide kesi bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi
YEREL HABERLER Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama Çorum ...
Çorum’da kahreden görüntü 4 ayağı kesilerek vahşice öldürülen kediyi bulan vatandaş, "Tek kelimeyle vahşet" dedi
YEREL HABERLER Çorum’da kahreden görüntü 4 ayağı kesilerek vahşice ...
Çorum'da patileri kesilmiş kedi ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Çorum'da patileri kesilmiş kedi ölüsü bulundu
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, ...
Çorum’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’ye düştü Son yılların en kurak sonbaharı yaşandı
YEREL HABERLER Çorum’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’ye ...
Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle böyle ...
Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabası anne-oğlu ölümden kurtardı Sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabası ...
Osmancık içme suyu isale hattı şubat ayında ihale edilecek
YEREL HABERLER Osmancık içme suyu isale hattı şubat ayında ihale ...
Çorum’da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çorum’da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
Uzun telefon görüşmeleri koronavirüs tedavisini olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Uzun telefon görüşmeleri koronavirüs tedavisini ...
Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor Türkiye’nin 3 büyük hanından Velipaşa’da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor Tarihi hanın Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X