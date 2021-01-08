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350 yıllık geçmişe sahip tarihi cami Cuma namazıyla ibadete açıldı Yapımı 1600’lü yıllara dayanan tarihi Üçköy cami restorasyonla birlikte göz kamaştırıyor

İHA

350 yıllık geçmişe sahip tarihi cami Cuma namazıyla ibadete açıldı Yapımı 1600’lü yıllara dayanan tarihi Üçköy cami restorasyonla birlikte göz kamaştırıyor

Çorum’da merkeze bağlı Üçköy’de bulunan Osmanlı dönemi mimari örneklerinden birisi olan tarihi Üçköy Camii restorasyonun tamamlanmasının ardından Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.
Yapımı 1600’lü yıllara dayanan, 1897 yılında tadilattan geçirilen tarihi cami restorasyonla birlikte yeni bir görünüme kavuşan cami ibadete açıldı. Dikdörtgen planlı camide temel ve duvarlar moloz taş, duvar köşeleri kesme taş ile yapılırken ibadet mekanı dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe ile örtülü. Kubbenin ortasında rozet ve lale motifleri bulunurken kubbenin dört tarafı ahşap tavanla çevrilmiş, dikdörtgen tablalar halinde olup baklava dilimli motifli. Caminin üzeri kırma çatılı ve alaturka kiremitle örtülü olup taş şerefeli el yapımı minaresi dikkat çekiyor.
Vali Mustafa Çiftçi, 1983 yılında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenen Üçköy Camiinin 2017 yılında İl Özel İdaresi tarafından rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlattırıldığını belirterek, “Projenin onaylanmasının ardından 2020 yılı Haziran ayında tarihi camimizin ihalesi yapılarak toplam restorasyon çalışmalarına başlandı. Yenilenen, restore edilen camimizin Üçköy ve Çorum’a hayırlı olsun. Minaresinden ezan sesi, kubbesinden Kur’an sesi kıyamete kadar eksilmemesini niyaz ediyorum” diye konuştu.
Üçköy sakinlerinden ve CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, tarihi caminin tekrar ibadete açılması için katkıda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, İl Özel idaresi ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Yaklaşık 350 yıllık geçmişe sahip olan caminin 1897 yılında Ali Ethem Paşa tarafından üçüncü tadilatının yapıldığı, 124 yıl sonra dördüncü tadilatı yapıldı. Camimiz bugün tekrar ibadete açıldı.Aslına uygun restorasyonu yapılan camimizin tekrar ibadete açılmasında katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Açılışa AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Müftü Muharrem Biçer ve davetliler katıldı.

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