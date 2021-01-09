Çorum belediyesi pandemi döneminde kira almayacak

Çorum Belediyesi pandemi döneminde işyerini kapatmak zorunda kalan esnaftan kira almayacak.

Konuyu Belediye Meclisine taşıyan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa ÇESOB’dan gelen liste dahilinde alışveriş çeklerinin dağıtıldığını hatırlatarak, “Belediyemizin kiracılarının bir kısmı işyerlerini tamamen kapatmak zorunda kaldı. Bir kısmı açık olsa bile çok önemli bir gelir kaybına uğradı. Bu anlamda Belediyemiz encümenine yetki veriyoruz. Tebliğ ile kapatmak zorunda kalan ve tebliğ süresi boyunca belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan herhangi bir kira bedeli almayacağız. Değer ve gelir kaybına uğrayan esnamıza ise müracaatları doğrultusunda, uğradığı gelir kaybına göre kira indirimi uygulanacak. Pandeminin devam ettiği sürede esnafımızı azda olsa rahatlatmış olacağız.” dedi.

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