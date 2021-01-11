Başkan Sülük bayrak törenine katıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen İstiklal Marşı okuma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Türkiye deki tüm okullarda da İstiklal Marşı okunarak Bayrak Töreni düzenlendi. İskilip Azmimilli İlköğretim Okulunda düzenlenen törene, Belediye Başkan Ali Sülük ve birim amirleri katıldı. Saat 10.00 itibarıyla Azmimilli İlköğretim Okulunun bahçesinde bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okuduktan sonra okul idarecileriyle bir araya gelen Başkan Ali Sülük, okul idarecilerinin talepleri üzerine, idarecilerle sohbet etti.

Program sonrası yaptığı açıklamada; “Pandemi nedeniyle uzun zamandır okullarımızda Milli Marşımız olan İstiklal Marşını okumaya hasret kalmıştık. Tüm ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen İstiklal Marşı ve Bayrak törenine katılım sağladık. Allah en kısa zamanda eski günlerde olduğu gibi okullarımızın önünde coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızı okumayı nasip eder. Ne Mutlu Türküm diyene” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.