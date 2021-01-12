Çorum’da kahreden kaza, yola fırlayan kamyon sürücüsü öldü Çorum’da trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

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Çorum’da meydana gelen trafik kazasında yola fırlayan kamyon sürücüsü hayatını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ÇorumAnkara kara yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Erbattal (42) idaresindeki 19 UL 058 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, orta şeride aşıp karşı şeride geçerek boş bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kamyon sürücüsü Erbattal da bu esnada dışarı fırladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sürücünün olay yerinde hayatını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan M.T. ve R.D. hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yaşanan üzücü kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tali yoldan ana yola çıkan kamyon ile otomobilin çarpıştığı anlar yer alıyor.

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