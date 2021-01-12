Yangında 8 yavru ve anne köpeği kurtaran itfaiyecilere başarı belgesi Kahraman itfaiyeciler ödüllendirildi

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Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Berk köyünde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 8 yavru ile anne köpeği kurtaran itfaiyeciler başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Çorum Valiliğinde düzenlenen törende Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekip amiri Murat Tıraş ve itfaiye erleri Kamil Hombaç ile Ali Öremiş’e başarı belgeleri Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından verildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada itfaiye teşkilatının fedakârlık içerisinde çalıştığını dile getirerek, “Alevlerin içerisinde kalan yavru köpeklerin kurtarılması onur verici bir davranış. Çorum Belediyesi itfaiye teşkilatını tebrik ediyorum” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de açıklamasında “Dodurga’ya bağlı Berk Köyü’nde meydana gelen yangın sırasında samanlık kısmında mahsur kalan 8 tane yavru köpeği sağ salim kurtaran itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

24 Aralıkta meydana gelen olayda, Berk köyünde Adem Ünal’a ait samanlık ve hangarda elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmış, yangın sırasında alevler arasında kalan 8 yavru ve anne köpek Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Törende İtfaiye Müdürü Adil Balcı da hazır bulundu.

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