Çorum'da uyuşturucu operasyonu; 1 zanlı tutuklandı

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen bir kişi yapılan teknik takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın ikamet ve üst aramasında 15 adet ekstasy hap, 105 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 48 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza ile suç geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 375 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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