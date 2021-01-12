Başkan Sülük 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “Gelir getirici tesislerin sayısını artıracağız”

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediyeye ait gelir getirici tesislerin sayısını artırarak hem istihdamın hem gelirlerin yükseltilmesini hedeflediklerini açıkladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.

İskilip Belediyesi’nin alt yapı sorunlarını çözmesine rağmen gelir getirici bir kaynağının olmadığını dile getiren Başkan Sülük, “İller Bankası’ndan gelen ödenek, su ve emlak gelirlerinden ibaret kaynağımız. Belediye gelirlerinin çoğaltılması için çalışmalar yapıyoruz. Belediyeye gelir getirici faaliyetleri artırmayı planlıyoruz. Atatürk Orman Çiftliği içerisine inşa edilen çok amaçlı salonun kapasitesini artıracağız. İçinde bulunduğumuz tesisin belediyeye maddi anlamda gelir getireceğini düşünüyoruz. Kum ocağını faaliyete geçireceğiz. İlçemize parke üretim tesisini kuruyoruz. İki tane butik otelimiz var. Sosyal projelerimiz mevcut. Gelir getirici tesisleri artırarak belediyenin gelirlerini çoğaltılarak bu gelirlerin hizmetlere harcanmasını hedefliyoruz” dedi.

İskilip Belediyesi tarafından oluşturulan Abay Kunanbayoğlu oda ve parkının açılışını da değerlendiren Sülük, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekul’un ziyaretiyle iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendiğini dile getirerek, “Abay Kunanbayoğlu, Kazakistan için değerli bir şahsiyet. Bir büyükelçinin İskilip’i ziyaret etmesi çok önemli. Kazakistan’da son 1 ayda tüm televizyonlarda İskilip tanıtıldı. İskilip esnafı için Kazakistan’ın ayakkabı konusunda önemli bir pazar olabileceğini düşünüyorum. Marangozluk konusunda da yüzde 97’lik bir pazar İskilip’e açıldı. Mobilya ve ayakkabı imalatı konusunda bir pazarımız oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Sülük, yüksek okul ile ilgili olarak da; "Yüksek okul konusunda kimseden yardım isteyemem. Çünkü iş adamlarını yüksek okul konusunda daha önce yıpratmışlar. Okul konusunda ilçe halkının güveni sarsıldı. Yüksek okulun enkazı ortada iken, yüzme havuzu yapmaya ihtiyaç yok. Önce okulu bitirin sonra havuz yapın. Çorum’daki çocuklar bizim çocuklarımızsa İskilip’teki çocuklar da bizim çocuklarımız. Rektörlüğün buraya kendi evladı gözüyle bakması lazım. Gerekirse yıkar geri yaparız diyorlar, yapın da ister yıkarak, ister başka şekilde ama artık bitirin" diye konuştu.

İskilip Kalesi hakkında da açıklamalarda bulunan Sülük, “Surlarının yapımı da daha önceki gelen ödenek bitene kadar şirket şu anki durumuna getirdi. Ödenek bittiği için şirket çalışmayı bıraktı. Belediye olarak oraya herhangi bir müdahale etme şansımız yok. Müdahale edebileceğimiz tek konu oraya tekrar ödenek çıkmasını sağlayıp Kültür Bakanlığı’nın yarım kalan işinin tamamlanması olabilir. Surların yapımı ve aydınlatma işi bittikten sonra içerisiyle ilgili peyzaj çalışmalarını yaptırdık. Kale içi peyzajı ve asma köprü projemiz DOKAP’ta bunlar onaylanırsa İskilip turizmine büyük katkı sağlayacak. DOKAP’a sunduğumuz üç önemli projemiz var. Biri Asma Köprü Projesi diğeri Çilek Fidesi Yetiştiriciliği Projesi diğeri de Arastaların Restorasyonu ile ilgili proje sunduk cevap bekliyoruz. Turşu fabrikamızın projesi onaylandı” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Sülük, “Zabıta amirliğimizin çalışmaları kapsamında 575 apartman dezenfekte edildi. 100 bin maske dağıtıldı. İlk dönem 1 vakayla atlatmıştık. Normalleşme süreci ve bayramdan sonra ise vaka görülmeye başlandı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yardımlar konusunda ise Hilal Masa Birimi ile evde bakım hizmeti olarak aylık 30 kişinin ev bakımlarını yapıyoruz. Yaşlı ev temizliğinde 80 haneye ulaştık. Cenaze merasimi sonrasında 200 kişilik yemek dağıttık. Gıda yardımında 250 kişiye, giysi yardımında ise 50 kişiye yardım elini uzattık. Aşevimizle günlük 150 haneye, Ramazan ayında 350 haneye sıcak yemek ulaştırdık. Yeni doğan bebeklerimizi 153 adet yeni doğan setiyle yanlarında olduk. Covid19'lu 50 haneye sıcak yemek ulaştırdık. Ayakkabı yardımıyla 150 kişiye ulaştık. Hamam yıkama yardımında 50 kişiye ulaştık. Berber hizmetinden ise 15 kişi yararlandı, 51 çocuğumuzun sünnetini yaptırarak onların erkekliğe ilk adımı atmasına vesile olduk” dedi.

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