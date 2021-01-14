Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kuraklık nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta tarihi köprü altında toplanan binlerce sazan ve kefal balığı ilginç görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Debisi azalan nehrin geçtiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Koyunbaba Köprüsü altında oluşan gölette binlerce sazan ve kefal balığı toplandı. Balıkların gölette toplandığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Çorum / Osmancık Yusuf ÇINAR
2021-01-14 10:45:26
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