Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid19 aşıları, Çorum'un Kargı ilçesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den getirilen ve ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ya uygulanan Covid19 aşısı il ve ilçelere de gönderildi. Kargı ilçesinde de Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde oluşturulan 5 aşı odasında sağlık çalışanlarına aşıları yapılmaya başlandı. İlçeye 113 doz aşı gönderilirken ilk aşı Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit’e yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsüne karşı canla başla mücadele ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atan sağlık çalışanlarımıza bakanlığımızın talimatıyla bugün itibariyle hastanemizde kurduğumuz 5 adet aşı odamızda aşılama işlemi başlamıştır" denildi.

Kargı’daki toplam 113 sağlık personelinin aşılanmansın kısa sürede tamamlanması beklenirken ikinci dozlar da 28 gün sonra uygulanacak.

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