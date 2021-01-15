Çorum'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2)

KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Çorum'da, TIR, çöp kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, ölen sürücü ve yaralananların kimliği belirlendi. Erkan Temel'in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, ÇorumMecitözü kara yolunun Elvan Çelebi mevkisinde karşı yönden gelen Nabi Eserer yönetimindeki 42 EDF 18 plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada Seçgin Yaşar idaresindeki Mecitözü Belediyesi´ne ait çöp kamyonunun da TIR'a arkadan çarptığı belirlendi. Kazada şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Erkan Temel´in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-15 19:25:57
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