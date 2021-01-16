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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

İHA

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermeye başlayacak olan işletmeleri ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe merkezine yaklaşık 3 Km mesafedeki, Yağsiyen Köyü Hamitler mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi incelmelerde bulundu.
OSB’de faaliyet göstermeye başlayacak olan işletmeleri ziyaret eden kaymakam Akpay, burada işletme sahiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alırken, yeni işletme yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı ve bereket temennisinde bulundu.

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