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TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti

DHA

TIR'da fenalaşan sürücüye, esnaf müdahale etti


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine giriş yaptığı TIR´da baygınlık geçiren sürücü Salim Osman Kendirli´ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, tedaviye alındı
Olay, dün Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Özbekistan´dan Kayseri´ye yük götürmek için yola çıkan Salim Osman Kendirli, idaresindeki 34 ZZ 5776 plakalı TIR´ı arıza yapınca tamir için sanayi sitesine geldi. Park halindeki araçta aniden fenalaşan Kendirli, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredeki esnaf Kendirli'ye ilk müdahalede bulundu ardından da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince TIR´dan çıkarılan Kendirli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Polisler, tedaviye alınan TIR şoförünün yakınlarına bilgi verdi.  
DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-17 10:33:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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