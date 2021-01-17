Osmancık MYO’lu mezunlardan KPSS’de büyük başarı

Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu’nda eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Elif Sena Ay, Burak Bulut ve Kadir Gürgil, Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) büyük başarı gösterdi.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Tapu ve Kadastro bölümü mezunlarından Elif Sena Ay birinci, Burak Bulut ikinci ve Kadir Gürgil yedinci oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)başarı gösteren öğrenciler, Sakarya, Sinop ve Gaziantep’teki ilgili tapu müdürlüklerine atandı.

Konuyla ilgili Yüksek okuldan yapılan açıklamada; “İlk defa 20182019 eğitimöğretim yılında öğrenci alımına başlayan, 2020’de ilk kez tekniker unvanıyla mezun veren yüksek okulun tapu ve kadastro programı, kamu personeli seçme sınavında büyük başarı gösterdi.

25 Ekim’deki KPSS’de tapu ve kadastro branşında mezunlarımızdan Elif Sena Ay birinci, Burak Bulut ikinci ve Kadir Gürgil yedinci oldu. Ay Sakarya, Bulut Sinop, Gürgil Gaziantep’teki ilgili tapu müdürlüklerine atandı. Atanan mezunlarımızı başarılarından dolayı tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dileriz.” denildi.

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