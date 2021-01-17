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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

İHA

Çorum'da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Çorum Belediyesi, Gazi ve İnönü caddelerinde gelişigüzel araç parklarının önüne geçmek ve bu iki caddedeki trafiği rahatlatmak için yol güzergahında ücretli otopark uygulaması başlatacak. Cadde esnafının isteği üzerine ilk 15 dakika ücretsiz olacak.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi ve İnönü caddelerinde faaliyet gösteren esnafla da yaptıkları istişare neticesinde otopark ihale şartnamesini oluşturduklarını, esnafın üzerine en çok durduğu hususlardan biri olan 15 dakikalık parklardan ücret alınmayacağını kaydetti.
Lemzi Çöplü, otopark ihalesi ile birlikte her iki caddede de araç trafiğinin azalarak önemli oranda düzene gireceğine inandıklarının altını çizdi.

Otoparkın tüm geliri refakatçi misafirhanesinde kullanılacak
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi ve İnönü caddelerinde uygulanacak olan ücretli otopark uygulamasından elde edilecek tüm gelirin belediyenin refakatçi misafirhanesinde kullanılacağını söyledi.
Çorum Belediyesi tarafından tedavi amacıyla Çorum’un ilçelerinden ve civar illerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklamaları amacıyla hizmete sunulan refakatçi misafirhanesinin giderlerinin karşılanması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Lemzi Çöplü, “Gazi ve İnönü Caddelerinde yol boyu araç park ihalesinden elde edilecek tüm geliri refakatçi misafirhanesinde kullanacağız. Bilindiği gibi bu misafirhanemiz ilçelerimizden ve komşu illerden şehrimize tedavi amacıyla gelen hastalar ve hasta yakınlarının konaklaması için hizmete sunduğumuz bir proje. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri idi. Dolayısıyla otopark gelirinin böylesine önemli ve anlamlı bir işte kullanılacak olmasının da kamuoyu tarafından takdir edileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Profesyonel firmalar ihaleye girebilecek
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, hazırladıkları şartnameye göre ihaleye otopark işletmeciliğinde profesyonel firmaların, otopark işletmeciliğini ticari faaliyet olarak gören firma ve şahıslara göre hazırladıklarının söyledi.
İhale şartnamesine göre otopark işletmeciliğinin en önemli sıkıntılarından biri olan ve “değnekçiler” diye tabir edilen kişilerin ihaleye girmelerinin önüne geçilmeye çalışıldığını kaydeden Lemzi Çöplü, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de zaman zaman değnekçi diye tabir edilen otopark işletmecileriyle ilgili olumsuz haberlere şahit oluyoruz. Gazi ve İnönü caddelerindeki otopark ihalesinde yer alan 'Son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl süre ile ve en az 500 adet kapasiteli yol boyu ve cadde üstü otopark işletmeciliği yaptığına ve yapıyor olduğuna dair ilgili resmi kurumlardan alınacak belge' ibaresiyle otopark işletmeciliği alanında deneyimli ve kurumsal firmaların ihaleye girmesi amaçlanmıştır. Konulan bu şart değnekçilerin ihaleye girmesinin önüne geçeceği gibi profesyonel ve kurumsal firmaların ihaleye girebilmesinin de önünü açmıştır. İhaleyi her kim alırsa alsın şartnamede yer alan maddeye göre çalışanlarını Çorum’da ikamet eden kişiler arasından seçecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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