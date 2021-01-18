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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma öğrencilere zoom’dan konferans verdi

İHA

Jandarma öğrencilere zoom’dan konferans verdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Zoom programı üzerinden ilk ve ortaokul öğrencilerine konferans verdi.
Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı uzaktan video konferansında 'Mahremiyet Eğitimi' ve 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' konularında bilgilendirmede bulunuldu.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile müşterek olarak yaklaşık 80 öğrencinin, okul müdürlerinin, rehber öğretmenlerin ve ilgili kurumlardan yetkili personelin katılımı ile Alaca, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde bulunan Büyükhırka Ortaokulu, Ceritler İlk ve Ortaokulu, İsmailli İlk ve Ortaokulu, Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu ve Arifegazili İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Zoom online programı üzerinden 'Mahremiyet Eğitimi' ve 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Faaliyette ayrıca öğrencilere Jandarmanın tanıtımı yapılarak içinde bulunduğumuz kontrollü hayat dönemi ile ilgili olarak pandemi tedbirlerine azami riayet edilmesi hususunda da gerekli uyarılarda bulunuldu.

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