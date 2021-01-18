Çorum’da 220 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel idaresi ekipleri tarafından da ilçe ve köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışı sonrasında Çorum genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ulaşıma kapanan köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, hafta sonuna en düşük sıcaklığın eksi 7, en yüksek sıcaklığın ise 0 derece olması tahmin ediliyor.

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