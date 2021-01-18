Eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası vefat etti

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Eski milli Futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa vefat etti. Remzi Kısa yarın Çorum'un Osmancık İlçesi'nde toprağa verilecek.

2020 Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım’da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa bugün vefat etti. 2017 yılında annesi Fatma Kısa'yı kaybeden Bilal Kısa bugün de babasıRemzi Kısa'yı kaybetmenin acısını yaşadı.

Remzi Kısa’nın cenazesi yarın saat 13.30’da kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı’nda defnedilecek.

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