Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu´nun pencere camına isabet etti. Polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu´nun pencere camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kavganın yaşandığı bölgede ve okulda inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-19 10:09:41
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