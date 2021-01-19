Çorum'da korkutan deprem

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Çorum'un Kargı ilçesinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'da merkez üssü Kargı ilçesi olan deprem saat 15.54'te meydana geldi. AFAD verilerine göre 2.2 şiddetindeki deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Merkezin yanı sıra bazı ilçelerde de hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremin Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de hissedildiği kaydedildi.

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