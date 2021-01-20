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Çorum’da doğalgaz sızıntısından 1’i doktor 6 kişi zehirlendi Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi Zehirlenen aileye yardıma gelenler ve sağlık görevlisi de sızıntıdan etkilendi

İHA

Çorum’da doğalgaz sızıntısından 1’i doktor 6 kişi zehirlendi Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi Zehirlenen aileye yardıma gelenler ve sağlık görevlisi de sızıntıdan etkilendi

Çorum’da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 5’i aynı aileden, 1’i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi.
Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stad sokakta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi. Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin kızını arayarak fenalaştıklarını belirterek yardım istedi. Telefonu kapatarak babasının eve giden eşi İlyas Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile babasının evine giden Meliha Tahtacı, Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin’i yarı baygın halde buldu. Bunun üzerine İlyas Tahtacı, 112 ekiplerine haber verdi.
Yardıma gelenler ve sağlık görevlisi de gazdan etkilendi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yanı sora polis ekipleri sevk edildi. Evi kaplayan yoğun gaz sızıntısı nedeniyle yardıma gelen Meliha Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile 112 ekibinde görevli doktorda etkilendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili İHA muhabirine açıklama da bulunan İlyas Tahtacı, "Babam eşimi aradı. Biz ayağa kalkamıyoruz. Rahatsızlandık. O telaşla evden çıkarak hemen babamın evine geldik. Hemen ambulansı aradık. Eve girdikten sonra babamla, eşimde gaz sızıntısından etkilendi. Hepsini ambulansla gönderdik. Hatta yardıma gelen bir sağlık görevlisi de gaz sızıntısından etkilendi" dedi.
Olayın ardından Çorumgaz ekipleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleriyle birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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