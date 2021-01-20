Dünyayla iletişimi sağlamak için tepeye çıkıyorlar Dereseki köyü sakinleri, cep telefonlarının iyi çekmemesi ve sabit telefonlarının da hatlarında arıza yaşanması dolayısıyla iletişim sıkıntısı çekiyor

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyü sakinleri, cep telefonlarının iyi çekmemesi ve sabit telefonların hatlarında da arıza yaşanması dolayısıyla iletişim sıkıntısı çekiyor.

Dereseki sakinleri, köylerine baz istasyonu kurulmasını ve sabit telefon hatlarındaki arızanın giderilmesini istiyor. Köyde kimsenin iletişim kuramadığını dile getiren muhtar Nuri Akça, cep telefonu şebekelerinin çekmediğini, sabit telefonların hatlarında da sorun yaşandığını söyledi. Kışın yollar kapandığında kimseye ulaşamadıklarını anlatan Akça, bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Köyde internet ve telefon çekmediği içi çocukların uzaktan eğitim almakta sorun yaşadığını, bunun için köyün yüksek noktalarına çıktığını dile getiren Akça, “Yaz mevsiminde iyi oluyordu. Ancak kış geldi. Şartlar ağırlaştı. Çocuklarla geliyoruz, arabanın içerisinde birkaç saat ders yapıp daha sonra tekrar dönüyoruz” dedi.

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