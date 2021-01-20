Koyun Baba türbesi ziyarete kapatıldı

Çorum'un Osmancık ilçesi'nin manevi değerlerinden Koyun baba türbesi, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretlere kapatıldı.

15. yüzyılda Osmancık’ta yaşadığı bilinen Koyun baba'nın ilçe merkezinde bulunan türbesi, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle geçici olarak ziyaretlere kapatıldı.

Yerli turistlerin yılın 12 ayı ziyaret ettiği Koyun baba türbesi’nin kapısına belediye tarafından “Korona Virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılmıştır” yazılı bir uyarı levhası asıldı.

Koyunbaba Türbesi

Osmancık İlçe merkezinde bulunan ve Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazıt zamanında 1469 tarihinde yaptırılan türbe, yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuştur. Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in 7. oğlu Ali Rıza'nın oğlu olduğu rivayet edilmektedir. Asıl adı Seyyid Ali olan Koyun Baba, Horasan'da doğmuştur. Kerbelayı ziyaret etmiş oradan hacca gitmiş, hacdan dönüşte Anadoluya gelmiştir.

Evliya Çelebiye göre Hacı Bektaşi Veli'nin halifelerindendir. Daha sonra Bursa'da Abdullah adında zengin bir kişiye koyunların ikiz kuzularından bir tanesini ücret olarak almak üzere çoban durmuştur. Kuzuların sayısı 40 olunca Bursa'dan ayrılarak Osmancık'a gelerek yerleşmiştir.

Zaman zaman koyun gibi melediği için "Koyun baba" ismi ile anıldığı söylenmektedir. Hakkında halk arasında birçok kerametleri anlatılan Koyun baba'nın mezarı vasiyeti üzerinde İlçenin kuzeyinde bir tepe üzerine yapılmıştır. II.Beyazıt tarafından mezarına bir türbe ve yanına aşevi ile mescit yaptırılmıştır.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde türbe alanında cami, yemekhane, ziyafet odası, konuk evleri olduğunu belirtmiş ise de günümüzde türbe dışındaki yapıların bugün temelleri kalmıştır. Türbenin çift kanatlı, derin oyma tekniği ile işlenmiş ahşap kapısı bugün Çorum Müzesi’nde korunmaktadır.

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