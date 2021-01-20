Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)

GERİYE DÜĞÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI
Şanlıurfa´nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli´den geriye yangından yaralı olarak kurtulan eşi Merve Serpinli ile 3 yıl önce çekilen nikah töreni görüntüleri kaldı.DHA-Genel Türkiye-Çorum
2021-01-20 17:39:51
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