Dodurga’ya futbol sahası ve kapalı spor salonu

Çorum’un Dodurga ilçesine futbol sahası ve spor salonu inşa edilecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Dodurga ilçesine 900 metrekare spor salonu ile 480 kişilik tribünü olan sentetik futbol sahası inşa edileceğini açıkladı. Her iki projenin başlangıç tarihinden sonra 270 günde tamamlanarak Dodurga halkının hizmetine sunulacağını belirten Milletvekili Kaya, “Dodurgalı gençlerimizin spor alanında merkezi haline gelecek spor yatırımlarını birebir takip ederek ihalelerini gerçekleştirdik. Dodurga’mızın ihtiyacı olan sentetik çim saha ve spor salonu ihtiyacını Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Dodurga Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ilettik ve Belediye Başkanımız ile birebir takip ederek bugün ihalelerini gerçekleştirdik. Sentetik futbol sahamızı ve yanına 2 adet soyunma odası ve 480 kişilik portatif tribünü 3.245.000 TL bedel ile ihale edilerek 270 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

“Dodurga’nın en büyük eksiklerinden biri olan spor salonu ihtiyacını da, 900 metrekare spor salonu ise 2.950.000 TL bedel ile ihale edilerek 270 gün gibi kısa bir sürede de inşaatını tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diyen Milletvekili Kaya, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere toplamda Dodurga ilçemize 6 milyon 500 bin TL gibi büyük bir yatırım ile hem gençlerimize, hem hemşerilerimize spor anlamında ve sosyal anlamda güzel bir hizmet sunacağız. Dodurga halkına hayırlı uğurlu olsun. Yatırımlarımızın Dodurga’ya gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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