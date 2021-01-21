Çorum’da pandemi kurallarını ihlal edenlere 3 milyon lira ceza uygulandı

Çorum’da geçtiğimiz yıl korona virüs tedbirleri kurallarına uymayan 2 bin 538 kişiye 3 milyon 12 bin lira para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan krona virüs salgınına karşı tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak amacı ile denetimlerini sıklaştıran ekipler, kuralları ihlal edenlere ise idari ve adli para cezası uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, Covid19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 282 kişiye 122 bin 990 TL, 20 yaş altı 416 kişiye 265 bin 106 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 334 kişiye 653 bin 788 TL, maske yasağı kuralına uymayan 977 kişiye 434 bin 580 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 313 kişiye 925 bin 13 TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 216 kişiye 610 bin 767 TL olmak üzere toplam 3 milyon 12 bin 244 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklama da toplum ve insan sağlığının korunması için denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

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