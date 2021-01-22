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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğurludağ Başkışla Göleti Şubat ayında ihale edilecek

İHA

Uğurludağ Başkışla Göleti Şubat ayında ihale edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 2021 yılı yatırım programına alınan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’nin 16 Şubat’ta ihalesinin gerçekleştirileceğini bildirdi.
Milletvekili Oğuzhan Kaya, Başkışla Göleti’nin Uğurludağ ilçesi ve bağlı köylerinde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşturulacağını belirtti.
Milletvekili Kaya, “Uğurludağ tarımı için büyük önem taşıyan Başkışla Göleti ve Sulama Proje ihalesi 16 Şubat’ta yapılıyor. AK Parti iktidarında Çorum’a her alanda olduğu gibi tarım alanında da çok önemli yatırımlar yapıldı, özellikle de çiftçinin, kırsal bölgelerin gelirini artırabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi için sulu tarıma büyük önem verdik. Bu projelerden biri de Uğurludağ ilçemizde bulunan Başkışla Göleti ve Sulama Projesidir. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Uğurludağ’ımız için son derece önemli olan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’ni Belediye Başkanımız Remzi Torun ve İlçe Başkanımız Ömer Kiday’ın da talepleri doğrultusunda yakından takip ederek, 2021 yılı yatırım programına aldırdık. 16 Şubat tarihinde ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.
"Başkışla Göleti Uğurludağ ve bağlı köylerimizde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşuyor" diyen Oguzhan Kaya, "Toplam yatırım bedeli 1.250 milyon TL olan projemiz Uğurludağ’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yatırımlarımızın Uğurludağ’ımıza gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

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