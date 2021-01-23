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Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

DHA

Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70) göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Aslan tedaviye alınırken, kaçan şüpheli İzzet K. aranıyor.
Olay, gece saatlerinde Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Aslan göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Necati Aslan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aslan´ın tedavisi sürüyor.
Polis olay sonrası kaçan İzzet K.´yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-23 14:38:35

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