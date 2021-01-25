Korona virüs vakaları sıfırlanan ilçede kamu çalışanlarına başarı belgesi

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Çorum’un Laçin ilçesinde korona virüs vaka sayısının sıfıra inmesinde katkıda bulunan kamu çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hasan Tunç ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertan Şimşek ile bir araya geldi. Kaymakam Karataş başkanlığında yapılan toplantıda durum değerlendirmesi yapılarak pandemi sürecindeki çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Karataş, Karakülah, Tunç ve Şimşek’e başarı belgesi verdi.

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