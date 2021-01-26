Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatıp, kayıplara karıştılar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da kısıtlamayı ihlal eden kimliği belirsiz 2 kişi, sokakta park halindeki 10 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Polis, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy 3´üncü Cadde'de meydana geldi. Ellerinde bıçak olan kimliği belirsiz 2 kişi, yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Sokakta 10 aracın lastiklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren şüpheliler, kayıplara karıştı. Araçlarının lastiklerini patlak halde gören sahipleri şaşkına dönerken, durumu polise bildirdi. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak lastikleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri,, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-01-26 13:41:07



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