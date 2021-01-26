Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu 8 kadına ceza

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında düğünden dönen yabancı uyruklu 8 kadına ceza kesildi.
Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan yabancı uyruklu 15 kişinin ara sokaklardan toplu halde yürüdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattığı gruptan 'Düğünden gelip, evimize gidiyoruz' yanıtı aldı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan kadınlar, polis merkezine götürüldü. Gruptaki 8 kadına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi, yanlarındaki 7 çocuğa ise ceza uygulanmadı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-01-26 15:53:29
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