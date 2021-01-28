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Türkiye’de ilk kez organik atıklardan elektrik enerjisi üretilecek Çorum Belediyesi tarafından kurulan tesiste, yıllık 14 milyon 500 kWh elektrik enerjisi üretimi yapılacak Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Doğal enerji kaynaklarının tamamını kullanacağız” “Enerji bakımından yarınlara ümitle bakabileceğimiz bir noktaya gelmiş olduk”

İHA

Türkiye’de ilk kez organik atıklardan elektrik enerjisi üretilecek Çorum Belediyesi tarafından kurulan tesiste, yıllık 14 milyon 500 kWh elektrik enerjisi üretimi yapılacak Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: “Doğal enerji kaynaklarının tamamını kullanacağız” “Enerji bakımından yarınlara ümitle bakabileceğimiz bir noktaya gelmiş olduk”

Türkiye’de ilk kez fermente edilen organik atıklardan elektrik enerjisi üretecek olan Biyokütle Enerji Tesisi üretime başladı. Çorum Belediyesi tarafından kurulan tesiste, yıllık 14 milyon 500 kWh elektrik enerjisi üretimi yapılacak.
Türkiye’de ilk kez fermente edilen organik atıklardan elektrik enerjisi üretecek olan Biyokütle Enerji Tesisi'nde üretim başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıllık 14 milyon 500 kWh elektrik enerjisi üretimi yapılacak tesiste incelemelerde bulundu.
İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Aşgın, yenilenebilir enerji üretimi noktasında Çorum Belediyesi’nin iyi bir noktada olduğunu söyledi. Türkiye genelinde yenilebilir enerji üretim kapasitesi yüzde 30’lara çıkarılması hedeflenirken kendilerinin bu hedefi daha önce inşa ettikleri Rüzgar Enerji Santrali ile aştıklarını dile getiren Aşgın, “Belediyemiz şuan itibariyle tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 76’sını Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan RES santralinden karşılıyor. Göreve gelmeden önce biz bu oranı yüzde 76’dan yüzde 100’e çıkartmamız gerektiğini ifade etmiştik. Sadece kendi enerjimizi temin etmenin ötesinde mutlaka daha fazlasını üretmemiz gerekiyor diye bir sözümüz vardı. Bir takım projeler açıkladık. O açıkladığımız projelerden bir tanesi de Biyokütle Elektrik Tesisiydi. Bu tesiste çöpten elektrikte üretebileceğiz” dedi.
Yılda ortama 22 milyon kWh elektrik enerjisi tükettiklerini açıklayan Aşgın, 15 milyon kWh enerjinin RES’ten karşılandığını bildir. Aşgın, Biyokütle Enerji Tesisi’nde yılda 14 milyon 500 bin KWh elektrik üretimi olacağını dile getirdi.
Çorum Belediyesi’nin kendi enerjisini karşılayabilmesi için çok az bir gayretlerinin kaldığını dile getiren Aşgın, “Bunu da GES ile tamamlayacağız. İhalesine önümüzdeki günlerde çıkacağız. Böylelikle tükettiğimiz tüm enerjinin belediyemiz tarafından üretildiği noktaya taşımız olacağız. Geriye bir tane Hidro Elektrik Santrali kaldı. Bununla ilgili de hazırlarımız devam ediyor. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz. Doğal enerji kaynaklarının tamamını kullanacağız. Rüzgardan RES, güneşten GES, çöpten enerji üretimiz var. Sudan da HES enerjimiz olacak. Enerji bakımından yarınlara ümitle bakabileceğimiz bir noktaya gelmiş olduk” şeklinde konuştu.

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