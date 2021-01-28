AK Parti'li Ceylan: "DOKAP’tan 46 milyon 414 bin lira hibe destek sağlandı"

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, DOKAP’tan Çorum'a 46 milyon 414 bin TL hibe geldiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Çorum için hazırlanıp Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’ne (DOKAP) sunulan projelerin kabul edildiğinin müjdesini verdi. Bayat Belediyesi tarafından hazırlanıp, kuruma sunulan 3 proje için toplam 2 milyon 914 bin 408 liralık hibe sağlandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp kuruma sunulan proje içinde 1 milyon 852 bin 600 TL’lik hibe sağlandığını söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Çorum Sokağı Projesi için 1 milyon 679 bin 826 TL’lik hibe sağlandığını hatırlatan Ceylan, "Çorum İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 13 proje için toplam 23 milyon 550 bin TL’lik hibe sağlandı. Ayrıca Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 proje için toplam 13 milyon 69 bin TL, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projesi için 153 bin TL, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje için 1 milyon 600 bin TL’lik hibe olmak üzere toplam 46 milyon 414 bin 8 TL'lik hibenin sağlanmıştır” dedi.

Milletvekili Ceylan, bu projeler ile çiftçilerin tarımsal ürün çeşitliliği konusunda destek sağlanarak, tarımsal gelirlerin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

DOKAP projelerinin Çorum için büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Ceylan, daha fazla projeler üreterek, daha fazla faydanılması gerektiğini işaret etti.

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