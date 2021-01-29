Çanakkale Savaşları mobil müzesi Çorumlularla buluştu

Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale savaşları Mobil Müzesi, Çorum’da ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığınca oluşturulan ve “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale’den yola çıkan mobil müzeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşının tasvir edildiği müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, müzeyi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çanakkale Savaşı’nın tarihin en kanlı savaşlarından birisi olduğunu belirterek, “İngiliz, Fransız Anzak askerleri bütün kuvvetleriyle Çanakkale’ye geldi ama Çanakkale’yi geçemediler. Orada 250 bin şehidimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. Mobil müzemizi gezerek o tarihi tekrar hatırlamış olduk. Dolayısıyla bütün Çorumluları tarihi günleri hatırlamaya davet ediyorum. Bugünlere kolaylıkla gelmedik. Millet olarak 105 yıl önce cereyan eden Çanakkale Savaşı’ndan sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en kanlı kalkışmalarından birine şahit olduk. Ancak milletimizin ferasetiyle bu kalkışmayı da atlattık” dedi.

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