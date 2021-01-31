Çorum Belediyesi'nden esnafa büyük jest Çorum belediyesi pandemi nedeniyle kiracılarından ya hiç kira almayacak yada yüzde 25 ila75 oranında indirim uygulayacak 2021 yılında kira artışı yapılmayacak, kira sözleşmelerini cezai müeyyide olmadan fesh edilebilecek

Çorum Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işleri olumsuz etkilenen kiracılarından faaliyet alanlarına göre ya hiç kira almayacak ya da önemli oranda kira yüzde 75’e kadar kira indirimi uygulayacak.

Ocak ayı Belediye meclisinde yapılan oylama sonucu Belediye Encümeni yetkili kılınmış, 28 Ocak’ta toplanan Belediye Encümeni de belediyenin kiracısı bulunan iş yerlerinden Haziran 2020 tarihinden Mart 2021’e kadar olan kiralarla ilgili önemli bir karar almıştı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki Encümen toplantısında belediyenin kiracısı bulunan iş yerlerinden farklı hizmet sektörlerine göre kira alınmaması ya da kira bedellerinin yüzde 75 oranına kadar alınmaması kararlaştırıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin devam etmesinden dolayı faaliyetleri durdurulan işletmelere ve faaliyete devam etmesine rağmen ekonomik olarak olumsuz etkilenen kiracılara destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Esnaf dostu bir belediye olarak pandeminin ilk görülmeye başladığı andan itibaren Çorum esnafına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Belediyemizin taşınmazlarında kiracı olan hemşerilerimiz için kira alınmaması yönünde Belediye Meclisimizde konuyu gündeme getirmiştik. Son dönemde esnafımızın içinde bulunduğu durum ve pandemi tedbirlerinin devam etmesi nedeniyle, işyeri kapanan, geliri pandemi sürecinde olumsuz etkilenen kiracılarımıza da Encümenimizde aldığımız kararla yüzde 75’e varan oranlarda indirim yapma kararı aldık. Esnafımız için hayırlı olsun.” dedi

İndirimler 9 aylık süreyi kapsıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aldıkları karar doğrultusunda kiracısı oldukları esnafın 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren Mart 2021’ kadar olan 9 aylık süre içerisindeki kiraların indirime tabi olacağını belirtti.

Başkan Aşgın, “Belediyemizin kiracısı bulunan esnafımızdan kira bedellerini farklı hizmet sektörlerine göre farklı oranlarda alacağız. Kiracılarımıza yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında indirimler uygulayacağız. Ayrıca mücbir sebeplerden dolayı kiracının talebi halinde kira sözleşmelerini karşılıklı olarak cezai müeyyide olmadan feshedebileceğiz.” şeklinde konuştu.

2021’de kira artışı yapılmayacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Encümeninin aldığı indirim kararının korona virüs salgını boyunca alınan tedbirlerde bir değişiklik olmadığı sürece devam edeceğini vurguladı. Başkan Aşgın, 2021 yılı için de herhangi bir kira artışı yapılmaması kararını aldıklarını da belirterek yapılan bu çalışmayla birlikte kiracısı bulundukları esnafa yönelik yaklaşık 2 Milyon 200 bin TL kira yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.

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